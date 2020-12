Welfare: Federcuochi, raccolta fondi per costruire cammino di San Francesco Caracciolo

Roma, 11 dic. (Labitalia) - La Federazione italiana cuochi, insieme ai padri Caracciolini, lancia la raccolta fondi per costruire il Cammino di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi: da Loreto a Napoli, dall'Adriatico al Tirreno, un cammino di 550 km che toccherà circa 70 Comuni dislocati in ben quattro regioni d'Italia: Marche, Abruzzo, Molise, Campania.

Un percorso ricco di natura da esplorare, comunità storiche da scoprire e prodotti tipici da degustare. "Vogliamo costruire questo percorso metro per metro - dichiarano gli ideatori - tappa dopo tappa. Primo step, il tratto Chieti-Agnone, cuore del Cammino del Santo, 160 km di cui 60 km già mappati e fruibili".

Il presidente Rocco Cristiano Pozzulo ribadisce l'impegno della Federcuochi "a rilanciare il turismo e le attività di ristorazione duramente colpite dall'emergenza sanitaria. L’idea del Cammino di San Francesco Caracciolo, nostro Patrono, va in questa direzione ed è per questa ragione che l'iniziativa ci vede in prima linea come promotori entusiasti".