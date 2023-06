Wizz Air, al via Open Day di reclutamento piloti in Italia

Roma, 22 giu. (Labitalia) - La compagnia aerea Wizz Air invita tutti i candidati alla sua più grande serie di eventi di reclutamento per piloti in Italia, dal 29 giugno al 4 luglio. Il tutto si svolgerà a Roma in momenti distinti: due giorni di Open Day per piloti professionisti il 29 e 30 giugno e, successivamente, avranno luogo le valutazioni dall'1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto. Dopo la sua significativa espansione in Europa, con nuove consegne di aeromobili, più rotte e maggiori frequenze, la compagnia aerea si è impegnata ad assumere più personale di equipaggio. Attualmente Wizz Air sta reclutando capitani e primi ufficiali con licenza Easa per unirsi alle sue basi in continua crescita attraverso la rete (32 basi in 17 paesi).

Per partecipare agli Open Day i piloti devono registrarsi tramite un modulo speciale prima dell'evento. I partecipanti potranno immergersi nel mondo Wizz, conoscere la rete Wizz Air e i piani futuri, le condizioni di formazione e di impiego, le opportunità di carriera, i progressi, i regimi salariali e i benefit. Tutte le posizioni aperte per i piloti sono disponibili anche sul sito web di reclutamento dei piloti della compagnia aerea e possono presentare le loro domande in qualsiasi momento. I candidati che desiderano essere invitati alla valutazione devono compilare una domanda di lavoro sul portale 'Careers' del sito web ufficiale Wizz Air e dovranno rispettare i requisiti minimi della compagnia aerea.

Tra i numerosi vantaggi che la compagnia aerea offre ai propri dipendenti: opportunità di avanzare progressivamente e rapidamente nella propria carriera (Command Upgrade, Safety Captains / Line Training Captain / Instructor / Management Pilot); formazione di livello mondiale, contratto a tempo indeterminato; copertura assicurativa in caso di perdita della licenza, dei viaggi e dell'assicurazione sulla vita; e molti altri.