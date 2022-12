Zevi, 'rimettere al centro tema piano casa'

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Rimettere al centro il tema del piano casa da parte del nuovo governo è una condizione indispensabile per fare bene il nostro lavoro, ognuno per le proprie competenze". A dirlo Andrea Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e politiche abitative del Comune di Roma, intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ?Gli italiani e la casa - Come cambieranno valori e funzioni della casa nell?Italia post-pandemia?, presentato oggi a Roma.

"Lo Stato e i singoli Comuni - spiega - sono grandi proprietari e responsabili di decine di immobili. Noi però siamo un pessimo proprietario, pensiamo alla mala gestione dei quartieri ad esempio".

"Il social house - commenta - è una grande opportunità che però è stata colta solo in parte. L'impegno è quello di continuare a tessere un filo con Federproprietà essendo così lungimiranti e avendo la capacità di fare rete".