Zoomarine, con 400 animali sabato 8 maggio riapre giardino zoologico

Roma, 6 mag. (Labitalia) - Il giardino zoologico di Zoomarine apre le porte della grande area verde, 40 ettari di macchia mediterranea che ospita ben 400 animali di 36 specie diverse, la prima struttura in Italia a ricevere il riconoscimento di giardino zoologico nel 2009. Da sabato 8 maggio, solo nei fine settimana di maggio e giugno, il giardino zoologico di Zoomarine sarà quindi visitabile, per un percorso educational all'aria aperta pensato in totale sicurezza per gli ospiti del parco alle porte di Roma. Per garantire la migliore offerta educativa, il giardino zoologico di Zoomarine ha messo a punto un rinnovato programma ricco di attività, che impegna gli ospiti per tutta la giornata: 8 sessioni educative a scelta e le dimostrazioni educative con gli addestratori, per un intrattenimento ed un'offerta unica nel suo genere.

Veterinari, biologi, educatori e addestratori che quotidianamente si prendono cura degli animali del giardino zoologico saranno le figure di riferimento dei visitatori durante le sessioni e le dimostrazioni educative, così da soddisfare tutte le curiosità sugli animali ospitati nel giardino zoologico. Visitando il giardino zoologico il pubblico avrà l'opportunità di incontrare i tanti animali ospitati dal parco, dai delfini ai pinnipedi, le tartarughe, gli uccelli tropicali, gli amici a quattro zampe, nonché l'opportunità di ammirare in anteprima l'area dei lemuri, una delle novità della stagione 2021. Piscine e attrazioni resteranno chiuse fino a nuovo dpcm che ne permetterà l'apertura.

"Condividere il nostro giardino zoologico con il pubblico è sempre un piacere. Tutte le attività saranno all'aperto, come negli altri soo sul territorio nazionale, e l'accesso sarà regolato tramite le prenotazioni. In totale sicurezza i nostri visitatori potranno finalmente ammirare gli animali dopo tanto tempo. Ricordiamo che piscine, attrazioni e lettini non sono ancora disponibili al pubblico ma la visita al nostro giardino zoologico, sarà una fantastica opportunità per trascorrere una giornata nel verde, all'aria aperta, a contatto con tanti animali e sotto la guida di esperti biologi e veterinari", spiega Alex Mata, direttore zoologico di Zoomarine.