530 metri di bandiere dipinte per la pace

(Adnkronos) - 193 artisti per dipingere 530 metri di tela bianca. E' l'evento clou della "Giornata per una pace senza confini" in occasione di Ecofest Experience, manifestazione internazionale sulla ecosostenibilità organizzata, per la giornata del 2 giugno, dalla Fondazione Oasi nella Riviera del San Bartolo, a Gabicce mare (PU) . Chiunque potrà contribuire all'opera unica al mondo, scrivendo il proprio messaggio tra le bandiere dei 193 paesi dell'Onu. In programma anche altre attività, tutte a ingresso libero: dalle sedute mattutine di yoga a una performance di body painting accompagnata dalle note dell'Orchestra G. Rossini di Pesaro.