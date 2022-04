Achilli (Barilla): "Percorso che passa per promozione biodiversità"

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - ?Gli elementi che caratterizzano il nostro percorso di sostenibilità possono essere raggruppati in due macroaree: la prima riguarda quello che abbiamo chiesto ai nostri basilicoltori e la seconda invece concerne le certificazioni che ?Pesto Barilla? ha perseguito ed ottenuto in ambito di sostenibilità?. Lo ha detto Annalisa Achilli, Responsabile Marketing Global Pesto Barilla a margine della presentazione della nuova gamma di Pesto Barilla con Basilico da agricoltura sostenibile, che si è tenuta presso il ristorante ?Al Fresco?, dove i partecipanti hanno potuto godere di un percorso multisensoriale in cinque tappe alla scoperta di un?eccellenza del Bel Paese amata in tutto il mondo.

Achilli ha quindi proseguito entrando nel dettaglio: ?Ai nostri agricoltori abbiamo chiesto di coltivare a fiori e piante una porzione pari al 3% di ogni appezzamento di terra dedicato alla coltivazione del basilico che Barilla usa per il suo Pesto e al tempo stesso abbiamo promosso la rotazione delle colture. Questo aiuta a favorire la biodiversità e la salute dell?ecosistema. A trarne un immediato grande vantaggio sono gli insetti, come le api, dei quali ormai conosciamo l?importante ruolo nel benessere dell?ambiente?.