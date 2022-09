Affrontare le disuguaglianze per combattere il climate change

(Adnkronos) - Affrontare le disuguaglianze è fondamentale per provare a invertire il cambiamento climatico: è quanto emerge da un aggiornamento della storica simulazione compiuta 50 anni fa dagli scienziati del MIT sullo stress ambientale, basata su una modellizzazione di un mondo destabilizzato dal crescente consumo. La conclusione principale è stata che, se non controllata, la crescente disuguaglianza renderà le persone meno fiduciose nei confronti dei governi e delle altre istituzioni, rendendo più difficile la cooperazione per affrontare il cambiamento climatico.