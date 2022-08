Al via la Carovana dei Ghiacciai 2022

(Adnkronos) - E' tutto pronto per la campagna itinerante promossa da Legambiente, dal nome ?Carovana dei ghiacciai?, che prevede il monitoraggio itinerante nell'ambito della campagna "ChangeClimateChange", con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, che monitora la drammatica regressione dei ghiacciai a causa della crisi climatica. Sarà un viaggio in cinque tappe, dal 17 agosto al 3 settembre, che monitorerà lo stato di salute di una decina di ghiacciai alpini. In ogni tappa ci saranno monitoraggi, escursioni, conferenze stampa, momenti di arte e musica dedicati ai ghiacciai, per riflettere su un futuro sostenibile per le montagne e per il pianeta in generale. Nelle Alpi le temperature stanno crescendo ad una velocità estremamente elevata rispetto alla media globale, denuncia Legambiente, e i ghiacciai alpini si riducono "ad un ritmo inimmaginabile, e più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce", e tutto questo a causa del riscaldamento globale.