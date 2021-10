Al via 'Metti in circolo la Salute', un'iniziativa Coripet-Aon

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie, avviando così il processo di economia circolare 'bottle to bottle', e al contempo tutelare la propria salute. È questo il senso dell'iniziativa 'Metti in circolo la Salute' nata dalla partnership tra Coripet, consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie Pet, e Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Tramite l'utilizzo dell'app Coripet, l'utente potrà inserire le bottiglie vuote in Pet in uno degli appositi ecocompattatori Coripet dislocati a livello nazionale nei luoghi di aggregazione e presso le attività commerciali aderenti all'iniziativa, ricevendo in cambio dei punti-bottiglia corrispondenti. Al raggiungimento di quota 300 punti-bottiglia, il consumatore avrà accesso al network One Net di Aon, la rete di oltre 12.000 strutture sanitarie indipendenti presente sul territorio Italiano, attive per ogni tipo di prestazione sanitaria a tariffe agevolate: dal ricovero alle visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure odontoiatriche per se stesso e per la propria famiglia.

Aderendo all'iniziativa si avrà dunque un doppio beneficio: contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e tutelare la propria salute e benessere. La procedura di adesione è molto semplice e in pochi passi consentirà, attraverso un codice inviato all'utente via e-mail, di registrarsi sul portale dedicato One Care di Aon.

"Tutela dell'ambiente e salvaguardia del benessere individuale sono principi connessi tra loro e mai come in questa iniziativa il binomio è significativo - dice Corrado Dentis, presidente Coripet - Con un semplice gesto quale è quello legato al conferimento di una bottiglia in Pet, che in questo modo non solo non verrà dispersa nell'ambiente ma rinascerà sotto forma di nuova bottiglia, si contribuisce al rispetto del territorio circostante e allo stesso tempo si può compiere un passo importante verso la prevenzione della salute individuale".

"Siamo molto orgogliosi di sostenere questo progetto di sostenibilità ambientale in partnership con Coripet. Da ogni bottiglia usata prenderà vita una nuova - rimarca Enrico Vanin, amministratore delegato di Aon Spa e di Aon Advisory and Solutions Srl - Con la pandemia di Covid-19 è diventato ancora più evidente come la nostra salute e quella del pianeta siano interdipendenti e interconnesse. Il nostro Gruppo è da sempre attento alla promozione della salute, al proprio interno e all'esterno, oltre alla salvaguardia dell'ambiente. Siamo vicini al raggiungimento del plastic e paper free nei nostri uffici e stiamo lavorando per essere carbon free entro il 2030".