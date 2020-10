Alperia, miglior 'green brand' al Charge Energy Branding Award

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Alperia è stata premiata come miglior "Green Brand" mondiale al Charge Energy Branding Award posizionandosi davanti ad importanti aziende di Stati Uniti, Norvegia e Germania. Ogni anno il Charge Energy Branding Award premia le eccellenze nell’ambito della gestione e comunicazione dei marchi. La giuria è composta da esperti indipendenti, attivi a livello mondiale, provenienti da agenzie di branding, società di consulenza, università e dal settore marketing.

Il marchio Alperia, per la giuria, "è stato considerato smart e con un approccio trasparente. Il nome, il logo e il modo in cui Alperia comunica sono stati considerati molto efficienti. L’azienda ha una potenza regionale con una grande offerta specifica in tutti i diversi segmenti di consumo". Quest'anno la cerimonia di premiazione si è svolta come evento virtuale online durante la conferenza Charge Energy Branding, in Islanda.

L’obiettivo del Charge Energy Branding Award è quello non solo di premiare le aziende più virtuose e che mettono in campo comportamenti e pratiche d’eccellenza per quel che riguarda il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, ma è anche quello di aumentare la consapevolezza per un tema importante e delicato come il rispetto dell’ambiente.

"Questo riconoscimento - dichiara Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia - rappresenta una importante conferma della strada che abbiamo intrapreso: vogliamo affermare Alperia come fornitore di servizi energetici verdi e sostenibili, i cui valori primari sono la trasparenza e la soddisfazione dei clienti. Si tratta di un premio che ci rende orgogliosi soprattutto perché colloca Alperia come uno delle aziende di riferimento in ambito internazionale per quel che riguarda la sostenibilità".