Australia, biodiversità in pericolo

(Adnkronos) - L'Australia ha perso più specie di mammiferi di qualsiasi altro continente e ha uno dei peggiori tassi di declino delle specie tra i Paesi più ricchi del mondo. E? quanto emerge da uno studio commissionato dal governo australiano, che sottolinea come il numero di specie aggiunte all'elenco delle specie minacciate sia cresciuto in media dell'8% rispetto al precedente rapporto del 2016, con 533 specie animali e 1.385 specie vegetali ora elencate. Più della metà di queste sono valutate come minacciate o criticamente minacciate.