Bandiere Blu 2023, Liguria e Puglia in testa

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Liguria e Puglia hanno le spiagge più belle d'Italia e comandano la classifica delle Bandiere Blu 2023 stilata dalla Foundation for Environmental Education (Fee), con 'riconoscimenti' per 226 Comuni e 84 approdi turistici. In sintesi, 226 Comuni italiani, per complessive 458 spiagge, corrispondono a circa l?11% delle spiagge premiate a livello mondiale.

Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno. Sono 226 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. In particolare, la Liguria segna 2 nuovi ingressi (Laigueglia e Sori) e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni (Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano, Vieste). Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso (rispettivamente San Mauro Cilento e Orbetello); la Calabria con due nuove Bandiere Blu (Catanzaro e Rocca Imperiale). Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso (Porto San Giorgio).

La Sardegna conferma le sue 15 località, l?Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10. Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L?Emilia Romagna vede premiate 9 località con un?uscita (Cattolica) e un nuovo ingresso (Gatteo); sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte (San Maurizio D?Opaglio e Verbania) che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell?anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi (Sirmione e Toscano Maderno), il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune (Termoli).

Complessivamente, quest?anno le Bandiere sui laghi sono 21, con 4 nuovi ingressi.

?Anche quest?anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ben 226 con 17 nuovi ingressi - ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia - Una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel 1987, primo anno, i Comuni Bandiera Blu in Italia sono 37, nel 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare a oggi, con sempre più località che si avvicinano al percorso facendo una chiara scelta di campo per la sostenibilità. I Comuni Bandiere Blu rappresentano circa un quarto di tutte le spiagge italiane. Parliamo di eccellenze del turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una visione che non tralascia alcun elemento presente sul territorio".