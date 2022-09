Barra Caracciolo (Italgas), 'tecnologia è abilitatore sostenibilità'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Il tema sostenibilità è un tema complesso e relativamente giovane. Per tanti anni abbiamo avuto un modello che non teneva conto di alcuni aspetti che poi sono emersi. La digitalizzazione è un abilitatore: quasi tutte le aziende sono nel pieno di una trasformazione digitale e la tecnologia è fondamentale perché si può cambiare il modo di produrre, trasportare e distribuire". Così Marco Barra Caracciolo, Cio Italgas e Chairman and Ceo Bludigit, nel suo intervento alla VI edizione del Forum Sostenibilità al Palazzo dell'Informazione Adnkronos a Roma.

"Dobbiamo spingere a consumare in modo intelligente ed essere inclusivi - aggiunge - Queste cose si possono fare grazie alla tecnologia mettendoci vicino la governance, il change di mindset e la consapevolezza".