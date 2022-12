Bastioli: "Fondamentale legge sul suolo"

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Sarà fondamentale approvare al più presto una legge nazionale sul suolo che sia in grado di affrontare in modo organico tutte le problematiche: dalla perdita di fertilità, al consumo e al dissesto idrogeologico, all'impermeabilizzazione". Così Catia Bastioli, presidente del Cluster italiano della Bioeconomia Circolare Spring e ad Novamont, nel suo intervento in occasione dell?evento ?Dalla terra alla Terra? organizzato dal Cic nella Giornata Mondiale del Suolo.

Inoltre, ha aggiunto, "è chiaro che vada meglio colto il potenziale rigenerativo della bioeconomia circolare e la sua evoluzione dinamica anche a partire dal rifiuto organico e dalla sua valorizzazione creando spazi di sperimentazione sul campo utilizzando i territori come laboratori".