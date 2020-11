Benessere Italia struttura delegata per la revisione della Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - In vista dell'avvio del processo di revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del contestuale avvio del Progetto Ocse/Ce/Mattm “Policy coherence for sustainable development: mainstreaming the SDGs in Italian decision making process”, il ministero dell'Ambiente, sentiti tutti i ministeri, di comune accordo, ha identificato la cabina di regia Benessere Italia come struttura delegata per la revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in quanto luogo di coordinamento tra i vari ministeri e organizzazioni sovranazionali.

"Oggi è un giorno molto importante - dichiara Filomena Maggino, presidente della cabina di regia Benessere Italia - la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro Paese".

"La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo - spiega Maggino - Il metodo della 'coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile' è di estrema rilevanza se applicato in questo quadro: per tale ragione costituisce il filo conduttore del processo di revisione e attuazione della SNSvS".

Scopo di questo programma di revisione e delle progettualità a esso connesse "è dunque contribuire sostanzialmente alla definizione di un quadro di riferimento e di sintesi entro cui armonizzare le diverse iniziative che si stanno attivando, sia di tipo strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile" conclude Maggino.

Ruolo incisivo sarà infatti nella definizione di dettaglio della SNSvS e dei target quantitativi, nonché nel monitoraggio della sua attuazione e nello sviluppo di modelli analitici per la misurazione dell’impatto delle politiche sugli obiettivi della strategia.