Blue economy, 18-19/2 tavola rotonda nell'ambito di 'InnovaMare'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Unioncamere del Veneto ha organizzato per le giornate del 18 e 19 febbraio una tavola rotonda online nell'ambito del progetto InnovaMare 'Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea'.

L'incontro è pensato per policy-maker e stakeholder italiani e croati, allo scopo di facilitare il dibattito, il trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone pratiche. Relatori ed esperti europei di alto livello metteranno al centro dei loro interventi: la blue economy, la sostenibilità del Mare Adriatico, l'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di raccogliere raccomandazioni politiche a supporto dello sviluppo di un'ecosistema dell'innovazione transfrontaliero nel campo della robotica e sensoristica subacquea.

Questa tavola rotonda è una tappa del progetto coordinato dalla Camera croata dell'Economia, co-finanziato dal Programma Interreg Va Italia-Croazia (2014-2020). Al termine della tavolo rotonda saranno individuate progetto e proposte da portare all'attenzione delle istituzioni e degli attori del territorio.