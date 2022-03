Bocchiola (Repower): 'Rendere ciclovie punti di unione territoriale'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - ?Da sempre Repower vuole essere più di un fornitore di energia: il nostro approccio consulenziale ci porta ad analizzare le medie imprese con le quali lavoriamo per portare loro un valore aggiunto. Ed è stato proprio grazie al confronto con le aziende sul territorio che abbiamo scoperto il ?vuoto? che circonda il mondo delle ciclovie e del cicloturismo. L?interesse di Repower per questa tipologia di mobilità emergente, sostenibile e dolce, è stato immediato". Lo ha dichiarato Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia, ieri a margine dell?incontro di presentazione del report ?Italia in bici, scenari, protagonisti e indotto?, condotto da Repower e Università Iulm.

"Già prima della pandemia lo spostamento in bicicletta rappresentava un trend importante ma la vera accelerazione è arrivata con la crisi sanitaria prima e con la guerra poi. Ecco quindi da dove siamo partiti: dalla volontà di rendere le ciclovie dei punti di unione territoriale, dando corpo e definizione al concetto di ciclovia e riflettendo quindi anche sulle azioni concrete che avremmo potuto mettere in campo per dare a questo nuovo tipo di mobilità dei paradigmi riconoscibili. Il decalogo delle ?regole? che una ciclovia deve rispettare, o alle quali deve quantomeno ambire, è contenuto nel report ?Italia in bici, scenari, protagonisti e indotto? realizzato in collaborazione con l?Università Iulm di Milano?, conclude.