Boeing apre alla sostenibilità

(Adnkronos) - Boeing, azienda aeronautica statunitense produttrice di velivoli, ha dichiarato di avere in programma la creazione di una struttura di ricerca e sviluppo in Giappone, per favorire lo sviluppo dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) e per far progredire la tecnologia degli aerei elettrici e a idrogeno. L'obiettivo dell'industria aerea mondiale di azzerare le emissioni entro il 2050 dipende in larga misura dalla capacità di produrre più SAF, anche se gli aerei elettrici e a idrogeno potrebbero svolgere un ruolo minore nella riduzione delle emissioni.