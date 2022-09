Boerci (BrianzAcque): "Acqua a km 0 gratuita all’Autodromo Nazionale Monza"

Monza, 1 set. - (Adnkronos) - ?In occasione del centenario dell?Autodromo Nazionale Monza abbiamo siglato un accordo con quest?ultimo per l?installazione di un sistema di erogatori di acqua gratuita e a km 0, che consentirà di eliminare le bottiglie di plastica monouso e offrirà al pubblico acqua di alta qualità, liscia o gassata, a temperatura ambiente o refrigerata?. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, a margine della conferenza di presentazione del progetto di collaborazione tra l?utility che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Monza Brianza e il Tempio della Velocità di Monza.

?Le casette dell?acqua e i distributori rappresentano però solo uno dei due pilastri sui quali si fonda la convenzione. Il secondo - ha continuato Boerci - prevede l?individuazione di un luogo, all?interno dell?Autodromo, dove realizzare il futuro campo pozzi, che sarà in grado di alimentare la rete del Parco di Monza ma anche quella del Comune di Monza e dei comuni limitrofi?.

?Il claim che accompagna la nostra collaborazione con il Comune e con l?Autodromo - ha concluso Boerci - è 'La Brianza che scorre, la Brianza che corre' che rappresenta alla perfezione tanto la nostra acqua quando le nostre idee, che corrono per essere sempre al passo con i tempi, all?insegna dell?innovazione e della sostenibilità?.