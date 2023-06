Brunetta: "Attirare i giovani con il progetto di città campus"

Venezia, 1 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo riportate la gente qui a Venezia e bisogna fare come i nostri padri. Vale a dire attrarre giovani, intelligenza, cultura, arte, lavoro. E questo lo si può fare con questo nostro straordinario progetto di città campus facendo venire a Venezia le più grandi università d?Europa e del mondo a costituire i loro campus, i loro luoghi di docenza, di ricerca, così da rivitalizzare la città, non solo dal punto di vista demografico, ma dal punto di vista dell?attrazione di specializzazioni e di idee gli investimenti sostenibili". Lo ha detto Renato Brunetta, presidente della Fondazione ?Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità?, intervenendo all?apertura della prima edizione della ?Biennale della Sostenibilità? dal titolo ?Il Mose e gli altri: la difesa delle mareggiate nel mondo?, organizzata e promossa dalla Fondazione in collaborazione con The European House-Ambrosetti, Consorzio Venezia Nuova, Corila e Vela.

"È quello che intende fare la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità - ha proseguito - Raddoppiare il numero di studenti, dei ricercatori, dei laboratori. Perché raddoppiando il numero di studenti, di ricercatori, di lavoratori, noi attraiamo investimenti pubblici e privati che di quel capitale umano hanno bisogno. Difesa ambientale, sviluppo del capitale umano: questa è la ricetta della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, questo è il nostro sogno. Venezia, la più antica città del futuro".