Caldo, condizionatori e risparmio in bolletta: il vademecum Enea

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Posizionamento, tecnologia, incentivi oltre alla consueta manutenzione. Con l?inizio della stagione estiva Enea fornisce una serie di indicazioni pratiche per raffrescare le proprie abitazioni in modo efficiente per risparmiare in bolletta e salvaguardare l?ambiente.

?Il climatizzatore è tra gli elettrodomestici che incide maggiormente sulla bolletta, per questo è fondamentale in primo luogo verificarne l?efficienza, controllando che i filtri siano in perfette condizioni d?uso. Infatti, oltre a batteri, muffe e pollini, nei filtri si accumulano polveri che, ostruendo il flusso dell?aria, rendono più difficoltoso e dispendioso raggiungere la temperatura richiesta?, raccomanda Nicolandrea Calabrese, responsabile Laboratorio Enea di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.

?Senza la giusta manutenzione - aggiunge - tutti i climatizzatori tendono a lavorare sotto sforzo, consumando fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri di fabbrica. Oltre ai consumi più alti, il climatizzatore non manutenuto subisce un?usura maggiore, con un rischio più elevato di danneggiamento e necessità di ricorrere a interventi di manutenzione straordinaria?. Di seguito l?elenco completo degli accorgimenti da adottare per ottenere benefici ambientali e risparmi fino al 7% sul totale della bolletta elettrica.

Come qualsiasi altro elettrodomestico, anche il condizionatore richiede una pulizia e una manutenzione minima per funzionare correttamente per molto più tempo. Inoltre, è importante controllare la tenuta del circuito del gas. Si ricorda che la normativa prevede l?obbligo del libretto impianto e di controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 10 kW per quelli invernali e a 12 kW per quelli estivi.

Indipendentemente dalla tecnologia, sono sempre da preferire i modelli in classe energetica superiore alla A, in quanto, oltre a una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, consumano molto di meno. Il consumo energetico annuo indicato sull?etichetta energetica è relativo a 1.400 ore di funzionamento in modalità riscaldamento e 350 in modalità raffrescamento, a cui è sommato il consumo di energia in altre modalità quali lo standby. Ad esempio, un modello in classe A+++ consumerà fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B.

In un condizionatore con sistema di controllo inverter, la velocità di rotazione del compressore viene regolata costantemente e questo permette di avere prestazioni ottimali in qualsiasi condizioni di impiego, adeguando la potenza frigorifera e termica erogata all?effettiva necessità.

La legge di bilancio 2023 ha riconfermato anche per quest?anno l?agevolazione: per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, il ?bonus condizionatore? permette di beneficiare di una detrazione fiscale del 50% oppure del 65% a seconda dell?intervento realizzato e della tipologia di apparecchiatura acquistata.

In fase di installazione è importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete: l?aria fredda tende infatti a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che invece tende a salire. Occorre evitare di posizionare il climatizzatore dietro divani o tende: l?effetto-barriera blocca la diffusione dell?aria fresca.

Chiudere le persiane, abbassare le tapparelle o comunque schermare i serramenti nelle ore centrali delle giornate estive consente di ridurre gli apporti solari in ingresso all?abitazione e, conseguentemente, l?energia richiesta dai climatizzatori.

La normativa prevede che durante la stagione estiva la temperatura interna non deve scendere sotto i 24-26 gradi centigradi ma, il più delle volte, due o tre gradi in meno rispetto alla temperatura esterna sono già sufficienti. Spesso per scongiurare la sensazione di caldo opprimente può bastare l?attivazione della funzione ?deumidificazione?, in quanto l?umidità presente nell?aria fa percepire una temperatura ben più elevata di quella reale.

Ogni stanza ha bisogno di un suo climatizzatore, installare un condizionatore potente in corridoio sperando che rinfreschi l?intera abitazione è inutile.

Il climatizzatore raffresca e deumidifica l?ambiente in cui è installato trasferendo il calore e l?umidità all?esterno. L?ingresso nella stanza di ?nuova? aria calda obbliga l?apparecchiatura a compiere un lavoro supplementare per riportare la temperatura e l?umidità ai livelli richiesti, con un conseguente dispendio di energia.

Coibenta i tubi del circuito refrigerante all?esterno dell?abitazione - Per evitare inutili dispersioni è necessario isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante presenti all?esterno dell?abitazione. È inoltre opportuno assicurarsi che la parte esterna del climatizzatore non sia esposta al sole e alle intemperie.

Grazie a queste funzioni è possibile ridurre al minimo il tempo di accensione dell?apparecchio e aumentare il comfort.

Chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica dell?edificio è il primo passo utile per valutare lo stato dell?isolamento termico di pareti e finestre e l?efficienza degli impianti di climatizzazione. La diagnosi suggerirà gli interventi da realizzare valutandone il rapporto costi-benefici. Oltre ad abbattere i costi per la climatizzazione estiva degli ambienti anche fino al 40%, gli interventi sono ancora più convenienti se si usufruisce delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.