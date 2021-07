Calvi: 'P&G alle Olimpiadi per uguaglianza e solidarietà'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "P&G è sponsor anche di questa edizione dei Giochi olimpici, lo sarà fino alle Olimpiadi di Los Angeles è ha voluto legare l'impegno al Comitato olimpico internazionale perché condivide gli stessi valori di uguaglianza, solidarietà e, soprattutto, quello di portare un messaggio positivo a quante più persone possibili nel mondo attraverso lo sport secondo quelli che sono valori che in azienda definiamo di cittadinanza di impresa ovvero attenzione alla parità di genere, a diversità e inclusione, alla responsabilità sociale e ovviamente alla sostenibilità ambientale sempre più centrale nelle strategie dell'azienda". Così Riccardo Calvi, direttore Comunicazione Procter&Gamble in Italia in occasione dell'evento on line di presentazione della nuova Ambassador di P&G Italia per l'iniziativa 'La tua bontà è la tua grandezza', in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo2020.