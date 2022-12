Cambogia, allarme per la morte di tre delfini

(Adnkronos) - Tre delfini d'acqua dolce di una specie in via di estinzione sono morti a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro, allarmando gli ambientalisti della Cambogia. La morte di un terzo delfino sano in un periodo così breve indica "una situazione sempre più allarmante e la necessità di un'intensa attività di contrasto negli habitat dei delfini", ha dichiarato la sezione locale del Wwf. Il primo censimento dei delfini Irrawaddy in Cambogia, nel 1997, ha stimato una popolazione totale di circa 200 esemplari. Nel 2020, si riteneva che la popolazione fosse scesa a 89 esemplari.