Consumi green, 35 claim di sostenibilità sulle etichette

Roma, 1 feb. (Adnkronos)() - Ben 35 indicazioni ?green? leggibili sulle etichette di oltre 30mila prodotti venduti in supermercati e ipermercati di tutta Italia. A rilevarlo la nuova edizione dell?Osservatorio Immagino su un paniere che ha superato gli 11,5 miliardi di euro di vendite, mettendo a segno un aumento di +3,2% rispetto ai 12 mesi precedenti e contribuendo per quasi il 30% al sell-out di tutto il paniere rilevato dall?Osservatorio Immagino.

?Questa crescita si deve all?aumento dell?offerta di prodotti dalle caratteristiche sostenibili, che rappresentano ormai il 23,9% delle 125.431 referenze monitorate in questa decima edizione dell?Osservatorio Immagino?, spiega Marco Cuppini, research and communication director di Gs1 Italy.

Ma come stanno cambiando i prodotti di largo consumo per diventare sempre più sostenibili? Su quali fronti si concentrano gli sforzi delle aziende? E come scelgono di comunicare queste innovazioni sulle etichette dei prodotti? Per rispondere a queste domande, da gennaio 2020, l?Osservatorio Immagino intercetta e individua tutti i claim e le certificazioni relativi allo sfaccettato mondo della sostenibilità, misurandone la presenza numerica a scaffale e l?andamento del sell-out. ?Rispetto alla prima rilevazione abbiamo visto crescere tutti gli indicatori: il numero dei claim presenti sulle etichette e gli aspetti su cui sono focalizzati, la numerica dei prodotti e il loro giro d?affari, e dunque l?incidenza dei prodotti sostenibili sul fronte della produzione, della distribuzione e dei consumi - prosegue Cuppini - La sensazione, quindi, è quella di un?onda verde che sta modificando in modo rapido e pervasivo il mondo del largo consumo, alimentare e non, e che sta agendo su molti e diversi aspetti della filiera?.

L?Osservatorio Immagino ha scelto di suddividere i claim ?green? presenti sulle etichette dei prodotti di largo consumo in quattro aree tematiche: Management sostenibile delle risorse (la più rilevante, con quasi il 10% dei prodotti e con una quota del 15,7% sul giro d?affari totale del paniere rilevato); Agricoltura e allevamento sostenibili (accomuna il 2,3% dei prodotti che contribuiscono per il 4,0% al sell-out totale); Responsabilità sociale (coinvolge quasi il 6% delle referenze e incide per quasi il 10% sulle vendite complessive); Rispetto degli animali (è un valore espresso sul 10,6% dei prodotti rilevati, che rappresentano il 7,5% delle vendite totali). Se complessivamente, nell?anno finito a giugno 2021, il mondo dei prodotti sostenibili ha registrato un aumento di +3,2% delle vendite, tre dei suoi quattro panieri hanno avuto un andamento sopra media, superiore a +5,5%, e solo quello dei prodotti ottenuti nel rispetto degli animali ha mostrato una crescita più tiepida (+1,4%).

Tra i 35 claim o certificazioni green individuati dall?Osservatorio Immagino in termini di numero di prodotti il più diffuso è Biologico/Eu Organic (6,6% delle referenze), seguito dalla certificazione Fsc (4,7%) e dalle indicazioni ?sostenibilità? (2,6%) e ?riciclabile? (2,3%). In termini di performance, nell?arco dei 12 mesi rilevati, i claim che hanno messo a segno un maggior aumento del sell-out in supermercati e ipermercati sono stati il claim Mater-Bi (+48,0%), la certificazione Ok-Compost (+44,3%) e le indicazioni ?compostabile? (+25,6%) e ?senza antibiotici? (+17,8%).