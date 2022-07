Corato (Wilo Italia): "Tecnologia è essenziale per raggiungere la sostenibilità"

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - ?La sostenibilità, uno dei temi di cui abbiamo parlato moltissimo oggi in occasione della prima giornata di "Mamma, da dove arriva l?acqua del rubinetto??, è da sempre un elemento fondamentale per Wilo. A dimostrazione di ciò, per il secondo anno consecutivo Wilo è stata inserita nella lista stilata dalle Nazioni Unite delle 50 aziende che, a livello globale, si stanno impegnando maggiormente sul fronte della sostenibilità?. Lo ha detto Martin Corato, amministratore Delegato e Country Manager Wilo Italia, in occasione della prima delle tre giornate di "Mamma, da dove arriva l?acqua del rubinetto??, il progetto ideato da Wilo Italia in collaborazione con Centro Studi Borgogna che si pone l?obiettivo di educare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi riguardo il ciclo dell?acqua e l?importanza di questo bene prezioso.

?Da più di vent?anni uno dei focus fondamentali di Wilo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è proprio legato al tema della sostenibilità in termini di risparmio di energia. Bisogna infatti sottolineare - ha aggiunto Corato - che il 10% dell?energia a livello globale viene utilizzata per spostare acqua. Quindi ogni guadagno in termini di efficienza energetica, anche di piccole quantità, ha un impatto rilevante dal punto di vista della riduzione dell?emissione di CO2. Se fosse possibile sostituire tutto il parco pompe, elettropompe e sistemi di sollevamento che ci sono al mondo con la tecnologia attualmente presente, potremmo rinunciare a ben 80 centrali a carbone di media potenza. Per questo motivo le innovazioni tecnologiche nel campo dell?acqua sono fondamentali per raggiungere una maggiore sostenibilità?.

?Oltre all?implementazione delle infrastrutture grazie al progresso tecnologico, è importante l?educazione dei cittadini all?uso consapevole di un bene prezioso come l?acqua. Per questo motivo - ha concluso l?Amministratore delegato e Country Manager di Wilo Italia - iniziative come quella che ha preso vita oggi, che coinvolge bambini e ragazzi, ovvero gli adulti del futuro, sono molto importanti per noi. Wilo ha l?obiettivo di restituire qualcosa alla collettività e siamo in grado di farlo attraverso la nostra Fondazione, che si occupa di educazione e di sensibilizzazione riguardo temi importanti come la sostenibilità e il consumo consapevole dell?acqua?.