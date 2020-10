Corepla racconta le virtù della plastica al Giro d'Italia

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Otto brevi 'tappe' per raccontare, in immagini e parole, tutte le qualità della plastica. Corepla, il Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica, porta al Giro d’Italia 2020 una mini-serie di 8 ritratti video di 2 minuti circa che descrivono le peculiarità che fanno della plastica, se correttamente raccolta e riciclata, un materiale in linea con i principi della sostenibilità ambientale.

Le 8 pillole video, ideate da Corepla con la regia di Yuri Palma, hanno come filo conduttore le due ruote su cui si muove il protagonista, immerso in contesti paesaggistici che richiamano, al contempo, la bellezza del nostro Paese e l’importanza di rispettare una risorsa fondamentale come l’ambiente muovendosi in modo sostenibile e utilizzando la plastica nel pieno rispetto delle regole di raccolta e riciclo.

Quando, dopo il traguardo di Milano, verrà proclamato il vincitore di questa edizione del Giro, le pillole andate in onda durante la manifestazione sportiva saranno disponibili sul canale YouTube di Corepla.

"Con la produzione degli otto video, così come attraverso ogni altra iniziativa che ha caratterizzato questa avventura al fianco del Giro d’Italia, abbiamo voluto riaffermare quanto la presenza diffusa degli imballaggi in plastica nella quotidianità di ognuno di noi sia compatibile con i principi della salvaguardia ambientale - afferma Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla - sempre che ci sia il responsabile contributo di tutti nell’aderire a poche e semplici regole di corretto conferimento e riciclo di questa prezioso materiale".