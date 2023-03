Cosmoprof Awards, premiati i 13 migliori prodotti beauty 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sono stati assegnati venerdì 17 marzo i Cosmoprof&Cosmopack Awards, gli 'Oscar della Bellezza' che hanno premiato i 13 migliori prodotti beauty 2023. A ospitare la cerimonia di premiazione, The One&Only Event, una serata di gala organizzata da Cosmoprof Worldwide Bologna presso Palazzo Re Enzo, imponente dimora storica nel centro della Bologna Medievale risalente al XIII secolo.

La 5Va edizione di Cosmoprof&Cosmopack Awards, iniziativa in collaborazione con l?agenzia di trend internazionale Beautystreams, ha portato alla luce i prodotti, le formulazioni, il packaging, il design, la tecnologia, i materiali e gli ingredienti più innovativi a livello globale, premiando la ricerca e gli investimenti delle aziende del comparto.

Tra i finalisti, scelti da Beautystreams tra le 690 candidature degli espositori di Cosmoprof e Cosmopack 2023, a ottenere il riconoscimento sono state le 13 proposte più rappresentative del prossimo futuro dell?industria, capaci di adattarsi alle nuove modalità di user experience e alle tecnologie all?avanguardia che sempre più influenzeranno il mercato e le scelte di acquisto dei consumatori.

Ad aprire la cerimonia di premiazione 2023, presentata da Livio Beshir, attore, conduttore e autore televisivo, è stato il riconoscimento assegnato a Nazih Hamad, Founder&Ceo di Nazih Group, attivo nella distribuzione di prodotti per il canale professionale, servizi e arredi per saloni, centri estetici e spa. Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, ha consegnato personalmente a Hamad Nazih il Life Achievement Award, il riconoscimento che Cosmoprof assegna ai professionisti e agli imprenditori che hanno saputo distinguersi per talento e tenacia, riconoscendo il contributo essenziale di Nazih Group per l?evoluzione dell?industria cosmetica. Sono stati poi nominati i vincitori delle 7 categorie 2023 di Cosmoprof Awards e per le 6 categorie di Cosmopack Awards.

Ai vincitori è stato consegnato l?esclusivo trofeo 'Fluere', disegnato da Aliya Karagayeva, studentessa kazaka vincitrice del contest che nei mesi scorsi ha coinvolto i giovani profili più creativi della School of Design milanese di Istituto Marangoni.

Il trofeo, realizzato in stampa 3D, rappresenta l'essenza del movimento e della fluidità. La forma morbida e fluida ha lo scopo di creare l?immagine di un flacone cosmetico usato, trasmettendo sia il concetto di esperienza del prodotto, sia il suo ciclo di vita. Al centro del trofeo Fluere c'è l'idea che la bellezza non è solo superficiale, ma è il risultato di mente, corpo e anima sani.