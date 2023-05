Dettorimarket e Coripet insieme per il riciclo delle bottiglie in Pet

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - A seguito della collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l?avvio a riciclo delle bottiglie in Pet, Dettorimarket ha dato il via, nei propri punti vendita di Arzachena, Budoni, La Maddalena, Olbia, Palau e San Teodoro, al progetto di economia circolare? 'bottle to bottle': generare Pet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie.

Grazie all?installazione di un eco-compattatore Coripet, i clienti possono conferire le proprie bottiglie in Pet per avviarle a riciclo e allo stesso tempo ottenere buoni sconto sulla spesa. Con l?ausilio dell?app Coripet, scaricabile da smartphone, i clienti possono accedere alla macchina 'mangia plastica', inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti: ogni duecento bottiglie conferite, due euro e cinquanta centesimi di risparmio su una spesa di almeno trenta euro.

?Il gruppo Dettorimarket è felicissimo di questa nuova collaborazione con il consorzio Coripet. L'azienda è sempre più improntata ad una visione ecosostenibile, nel rispetto del territorio e anche dei nostri clienti. A breve raddoppieremo le installazioni nei punti vendita di Arzachena e Olbia, vogliamo che la nostra insegna sia sempre più connotata per l?attenzione all?ambiente e alle buone pratiche green?, commenta Pietro Dettori, Brand Manager Dettorimarket.

"La partnership con Dettorimarket è un passo importante in quanto un attore di primo piano della Gdo, in un territorio come la Sardegna, unico al mondo per le sue bellezze naturali e paesaggistiche, sposa il nostro progetto di economia circolare. Mai come questa volta possiamo dire che un semplice gesto, quale è quello di avviare a riciclo le bottigliette in Pet, preserva le peculiarità di un ecosistema straordinario, senza dimenticare il risparmio sulla spesa?, dice Monica Pasquarelli, responsabile eco-compattatori Coripet.