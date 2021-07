Dossena, nuovo direttore generale Ecopneus: "Continueremo a fare innovazione"

Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Federico Dossena è il nuovo direttore generale di Ecopneus, società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici fuori uso in Italia, che quest'anno celebra 10 anni di attività arrivando a gestire oltre 2,2 milioni di tonnellate di Pfu (+ 6% rispetto gli obiettivi di legge).

"Continueremo a fare innovazione dedicando grande attenzione alla ricerca e contribuendo allo sviluppo della cultura della sostenibilità attraverso attività di informazione e formazione, con lo scopo di massimizzare i benefici per la collettività derivanti dal recupero dei Pfu" commenta il nuovo direttore generale di Ecopneus, Federico Dossena

"Negli anni Ecopneus si è fortemente impegnata per lo sviluppo dei mercati di sbocco della gomma riciclata, un materiale elastico, resistente all'usura, agli agenti atmosferici e chimici, che se inserita in un circuito virtuoso come quello che abbiamo costruito può fare davvero la differenza e contribuire all'economia circolare di molti settori, dall'edilizia, all'industria, allo sport, alle infrastrutture" conclude Dossena.