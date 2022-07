Droni per individuare gli scarichi inquinanti

(Adnkronos) - I droni stanno offrendo agli ambientalisti un nuovo strumento per scovare atti illeciti dove sono difficili da vedere o costosi da trovare. La Waterkeeper Alliance, una rete globale di gruppi che si batte per la salute ambientale dell?acqua, addestra i suoi giovani attivisti ad usare i droni al fine di raccogliere prove dell'inquinamento di fiumi e torrenti da parte di attività industriali. I droni sono stati utilizzati, ad esempio, per indagare su una miniera di carbone in West Virginia (USA), che ha scaricato residui inquinanti in un fiume. Le autorità hanno poi usato le riprese come prova per multare l?azienda.