Ecomob, l'app per viaggi green nell'Espace Mont Blanc

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - È disponibile in tutti gli App store l?app della soluzione EcoMoB, realizzata da Engineering, che permette di organizzare viaggi green ed ecosostenibili nell?Espace Mont Blanc. Si tratta di un territorio di montagna transfrontaliero, distribuito tra Italia, Francia e Svizzera, fortemente diversificato perché costituito da centri abitati, importanti siti turistici e culturali e splendide aree naturali da tutelare. Multilingue e disponibile per Android e iOS, l?app EcoMoB offre informazioni filtrate per categoria e geolocalizzazione, relative a infrastrutture e mezzi di trasporto disponibili nei tre territori, mostrando percorsi e orari dettagliati.

La App EcoMoB non solo permette all?utente di pianificare con semplicità il suo viaggio tra le bellezze dell?Espace Mont Blanc in base alle proprie esigenze di tempo, al mezzo di trasporto preferito o alle sue abitudini di viaggio (registrate ed elaborate attraverso algoritmi di Machine Learning), ma suggerisce anche itinerari multimodali (ovvero costituiti da più di un mezzo o servizio) con l?indicazione di quelli da preferire per contenere l?impatto ambientale sul territorio e rendere la sua visita più green e sostenibile.

?Oggi il digitale è uno tra gli strumenti più preziosi che abbiamo per tutelare l?ambiente, perché più efficace in termini di azioni compensative a vantaggio del pianeta - spiega Fabio Momola, Executive Vice President Digitech di Engineering - In Engineering mettiamo le nostre competenze tecnologiche a disposizione di progetti che sappiano anche integrare innovazione e sostenibilità. Con la App EcoMoB, nata all?interno di uno degli oltre cento progetti internazionali che stiamo portando avanti con la nostra Direzione Ricerca&Innovazione, puntiamo a proteggere e insieme valorizzare un territorio unico per la sua biodiversità come l?Espace Mont Blanc, così da abilitare e promuovere un turismo consapevole, ecosostenibile e rispettoso del patrimonio naturalistico italiano?.

EcoMoB di Engineering promuove anche la conoscenza dell?Espace Mont Blanc attraverso un catalogo interattivo in continua espansione dei siti turistici e culturali del territorio documentati non solo con contenuti multimediali (testo descrittivo, foto, itinerario?), ma anche attraverso visite interattive ed esplorazioni virtuali. La App offre inoltre uno spazio virtuale, ludico e partecipativo, dove gli utenti possono condividere le esperienze di viaggio attraverso racconti, descrizioni dei luoghi visitati, foto, consigli, o partecipare a competizioni virtuali. La soluzione EcoMoB, disegnata e sviluppata da Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, nasce grazie al Partenariato per l'Innovazione Ppi realizzato in collaborazione con Alpine Green Experience, nell'ambito di un progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Alcotra Italia-Francia 'Parcours i-tinérant autour du Mont-Blanc'.

Nel progetto, il team di Ricerca&Innovazione di Engineering si è occupato di definire, sviluppare e validare la soluzione tecnologica che, oltre alla App, è costituita da un?innovativa web application con la quale i fornitori di servizi della zona possono inserire itinerari multimodali e transfrontalieri (privilegiando la mobilità green) insieme con info e dati sui luoghi di interesse culturale e sui servizi turistici. Infine, la soluzione è costituita anche da uno strumento per realizzare dashboard in grado di correlare ed analizzare dati. Attualmente sono disponibili dashboard utili ai decisori per monitorare l?utilizzo dell?App e analizzare i flussi turistici e i cluster di utenti.