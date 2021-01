Federdistribuzione-Fire, insieme per l'efficienza energetica

Roma, 25 gen. (Adnkronos)() - Avviare una serie di azioni mirate a consolidare le migliori pratiche di efficienza energetica applicabili alle aziende del retail, tramite studi, attività formative e campagne informative. E' l'obiettivo dell'accordo raggiunto da Federdistribuzione con Fire, Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia.

"In un contesto di rapida evoluzione per il panorama energetico nazionale, infatti, l'utilizzo delle risorse, la loro razionalizzazione ed efficienza, rappresenta la sfida che il mondo delle imprese ha intrapreso per generare, da un lato, opportunità competitive, dall'altro consentire benefici a vantaggio dei consumatori", sottolineano Federdistribuzione e Fire in una nota.

"L'intesa si inserisce nel più ampio ambito di riduzione degli impatti ambientali che le imprese della Distribuzione Moderna associate a Federdistribuzione portano avanti già da tempo, così come rendicontato nel Bilancio di Sostenibilità di Settore della Distribuzione Moderna 2020, presentato recentemente e giunto alla sua quarta edizione: il 100% delle aziende di Federdistribuzione ha all'attivo programmi di riduzione dei consumi energetici e l'88% ha avviato programmi di utilizzo di energia rinnovabile", si legge.

Entrando ancor più nel dettaglio, "nella realizzazione di nuovi punti vendita e nel rifacimento degli esistenti, il 100% delle aziende si muovono secondo i criteri di efficienza energetica: dai sistemi di riscaldamento e refrigerazione ambientale, all'illuminazione a led per arrivare alla chiusura delle porte dei punti vendita su strada, a riprova che l'efficientamento energetico costituisce sempre più un elemento strategico nella gestione aziendale".

In questo senso, "Fire vuole portare un contributo concreto alle imprese del settore della distribuzione nel percorso di sostenibilità, così da supportarle in quella che è la sfida di questo decennio: la decarbonizzazione, di cui efficienza energetica e fonti rinnovabili rappresentano i pilastri".