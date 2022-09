Forum Sostenibilità, nella prima giornata focus su digitalizzazione e piani aziendali

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la prima giornata della VI edizione del Forum Sostenibilità, svoltasi oggi 15 settembre presso Palazzo dell'Informazione Adnkronos in Roma, e che si concluderà domani (16 settembre) Sostenibilità & Territorio ? ulteriormente arricchita dalla Sustainability Experience del Forum Sailing Cup (16-18 settembre, golfo di Napoli). Fra il mattino e il pomeriggio si sono susseguite ben dieci sessioni di lavoro, alla presenza di oltre 40 personalità fra Csr Manager, Chro, Responsabili Comunicazione e Opinion Leader del mondo della sostenibilità, della responsabilità d?impresa e delle istituzioni.

Quali comportamenti oggi le aziende devono introdurre per essere considerate sostenibili? Diversi gli spunti e le riflessioni emerse, come l?integrazione della sostenibilità al piano aziendale, l?implementazione della digitalizzazione per migliorare la governance. Il presente e nuovo scenario richiede un upgrade al concetto di sostenibilità, come quello di poter generare nuovi equilibri di cambiamento condivisi da stakeholder e shareholder.

La nuova consapevolezza sul tema della sostenibilità dovrà essere l?approccio fondante per affrontare le strategie future aziendale e istituzionali, che facciano leva su un approccio sistemico fra le persone. L?evento è stato trasmesso sul canale comunicazioneitaliana.tv, e potrà essere riascoltato in versione podcast sulla piattaforma Spotify di Comunicazione Italiana. I Partner dell?evento: Giunti Psychometrics, Buono & Partners, CoachHub, Compassion Italia Onlus, Compendium, FASI.biz EU Media, Kekyjob, Kyriba, nCore, RINA, Zurich Bank Italia, e con la collaborazione del Main Media Partner Adnkronos.