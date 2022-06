GB, allarme erosione delle coste

(Adnkronos) - Le persone che vivono lungo le coste britanniche costa potrebbero essere costrette a trasferirsi causa cambiamenti climatici. E? quanto sostengono i vertici dell''Agenzia per l'Ambiente del Regno Unito che ha lanciato un avvertimento alle comunità costiere: l'innalzamento del livello del mare e l'erosione potrebbero presto minacciare la loro sopravvivenza. Da temere in particolare gli effetti dell'erosione costiera: mentre infatti si può tornare a vivere in sicurezza dopo la maggior parte delle inondazioni fluviali, non c?è modo di ripristinare terreni che il mare ha semplicemente portato via.