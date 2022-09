GB: sì al fracking contro il caro energia

(Adnkronos) - La Gran Bretagna ha formalmente revocato la moratoria sul "fracking", una tecnica utilizzata per l'estrazione di petrolio e di gas naturale, in vigore nel Regno Unito dal 2019, affermando che il rafforzamento dell'approvvigionamento energetico del Paese è una "priorità assoluta". Il fracking, o fratturazione, è stata osteggiata dai gruppi ambientalisti e da alcune comunità locali, in quanto comporta molti rischi: oltre alla contaminazione dell'acqua, è causa diretta anche dell'inquinamento atmosferico causato dal gas naturale sprigionato durante la perforazione.