Germania: in servizio una flotta di treni passeggeri a idrogeno

(Adnkronos) - I funzionari tedeschi hanno lanciato quella che hanno definito la prima flotta al mondo di treni passeggeri alimentati ad idrogeno, sostituendo 15 treni diesel che in precedenza operavano su binari non elettrificati nello stato della Bassa Sassonia. Il Governo tedesco ha sostenuto l'espansione dell'uso dell'idrogeno come alternativa pulita ai combustibili fossili, e a tal proposito il Governatore dello Stato, Stephan Weil, ha dichiarato che il progetto da 93 milioni di euro è un "eccellente esempio" degli sforzi della Bassa Sassonia per rendere la sua economia più verde.