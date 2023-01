Germania, meno CO2 con i limiti in autostrada?

(Adnkronos) - Un nuovo studio condotto in Germania dall'Agenzia federale per l'ambiente ha dimostrato che un limite di velocità di 120km/h sulle autostrade tedesche, dove attualmente non esistono restrizioni di velocità, potrebbe ridurre le emissioni totali di CO2 di circa 6,7 milioni di tonnellate all'anno. Poiché la Germania mira a diventare neutrale, dal punto di vista delle emissioni di carbonio, entro il 2045, questi nuovi risultati si aggiungono alle crescenti pressioni sul ministero dei Trasporti, soprattutto dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi sulla CO2 del 2021