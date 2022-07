Giugno record, è il secondo più caldo dal 1800

(Adnkronos) - Giugno da record in Italia: è stato il secondo più caldo di sempre, superato unicamente dal mese di giugno del 2003, in cui l?anomalia termica fu davvero eccezionale segnando un +3,44°C di media. Giugno 2022 ci è andato vicino, segnando un +2,88°C rispetto alla media del trentennio 1991-2020. Purtroppo questo è un dato in continuità anche con il mese di maggio, anch?esso il secondo più caldo di sempre dal 1800, quando si iniziarono a raccogliere i dati meteorologici.