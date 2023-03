Gli alberi vanno protetti come i monumenti

(Adnkronos) - Bisogna dare agli alberi maturi la stessa protezione degli edifici storici. E? la missione di Woodland Trust, il più grande ente di beneficenza per la conservazione dei boschi del Regno Unito, dopo che l?abbattimento di oltre 100 alberi nella città di Plymouth ha causato scandalo nel paese. Il Trust chiede l'istituzione di un organismo per garantire una maggiore protezione degli alberi, specialmente per quelli all?interno delle aree urbane che migliorano la qualità di vita di tutta la popolazione cittadina.