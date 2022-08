Gli scienziati trovano indizi su ciò che rende immortali le Turritopsis dohrnii

(Adnkronos) - Gli scienziati spagnoli hanno sbloccato il codice genetico della medusa immortale - una creatura in grado di ritornare ripetutamente allo stato giovanile - nella speranza di scoprire il segreto della sua longevità unica. Gli autori dello studio hanno scoperto che questa medusa ha delle variazioni nel suo genoma che la rendono più efficiente nel copiare e riparare il DNA. Sembra anche che abbiano la capacità fuori dal normale di mantenere le estremità dei cromosomi chiamate telomeri, la cui lunghezza invece, come dimostrato nell'uomo ed in altre specie, si accorcia con l'età.