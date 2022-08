Gli USA investono oltre 500 miliardi $ per il clima

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti, in base a tre leggi recentemente promulgate, nel prossimo decennio spenderanno più di 500 miliardi di dollari in tecnologia climatica e energia pulita. Il calcolo si basa sui budget delle leggi ?CHIPS? e ?Inflation Reduction? di questo mese insieme alla legge ?Infrastructure Investment and Jobs Act? dello scorso anno. La spesa federale annuale per il clima e l'energia pulita nei prossimi cinque anni sarà quindi circa 15 volte superiore a quella degli anni '90 e circa il triplo di quella degli ultimi anni.