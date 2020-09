Gruppo Cap, utility strategiche per transizione energetica

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Le utility hanno un ruolo strategico nel sostenere il cambio di passo verso la transizione energetica adottando modelli di economia circolare, che sono la chiave per la ripresa economica post-Covid secondo le linee guida dell'Ue (Green New Deal)". Così Matteo Colle, responsabile relazioni esterne e Csr di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, intervendo in occasione del Forum dell’Innovazione Sostenibile 2020, nel corso del talk virtuale dal titolo 'Liberare energie, tutelare l’ambiente, valorizzare il territorio: strategie sostenibili per il futuro del Paese'.

"In quest’ottica le utility e le multiutility dovranno ridisegnare il proprio modello e perimetro di business trasformandosi in aziende industriali capaci di assumere il ruolo di ponte tra industria e territorio, tra esigenze produttive e radicamento territoriale. In questo senso uno dei modelli più interessanti è la 'rete di imprese' che già stiamo sperimentando sul territorio lombardo", aggiunge.

In occasione dell’ottava edizione del Salone delle Csr, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, l’azienda avrà poi modo di confrontarsi con opinion leader, partner, addetti ai lavori, influencer e media sui temi più specifici dell’Esg Digital Governance e sulle modalità più proficue per 'ingaggiare le comunità' nell’intento di trovare un nuovo equilibrio tra valori, appartenenza comunitari e dinamiche economiche.

"Oggi la sostenibilità ha assunto connotati più evoluti - continua Colle - Non è solo un asset strategico, ma la chiave per garantire l’evoluzione del business e abilitare la crescita delle imprese. Essere sostenibili oggi significa non solo avere a cuore gli impatti che imprese e organizzazioni hanno sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto economico, ma vuol dire occuparsi dei cambiamenti sociali, economici e culturali che sono in corso, tanto più se i cambiamenti sono repentini e disruptive come l’emergenza che stiamo vivendo".