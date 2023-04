I ministri del G7 fissano nuovi obiettivi per il solare e l’eolico

(Adnkronos) - Il Gruppo dei Sette Grandi ha fissato domenica nuovi obiettivi per l'energia solare (aumento di 1 terawatt) e la capacità eolica offshore (più 150 gigawatt) entro il 2030, concordando di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili e di procedere verso una più rapida eliminazione dei combustibili fossili. Ma i ministri non sono riusciti a fissare uno stop definitivo al carbone entro la stessa scadenza del 2030 e hanno lasciato aperta la porta a continui investimenti nel gas, affermando che il settore potrebbe aiutare a far fronte a potenziali carenze energetiche.