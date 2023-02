I puma della California a rischio per colpa del traffico

(Adnkronos) - I puma muoiono investiti sulle autostrade californiane, al ritmo di fino due esemplari a settimana, per un totale di circa 70 all?anno, un numero che potrebbe superare i livelli riproduttivi dei grandi felini e provocare un graduale declino della loro popolazione. E? quanto emerge da uno studio della University of California. Altro elemento critico l'effetto dell'espansione urbana crescente, che isola il loro habitat in territori frastagliati. La conseguenza è una limitazione degli accoppiamenti tra individui di popolazione diverse, che riduce il loro patrimonio genetico.