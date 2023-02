Il bracconaggio dei rinoceronti sudafricani in lieve calo

(Adnkronos) - Il numero di rinoceronti uccisi per i loro corni in Sudafrica è leggermente diminuito nel 2022, ma è necessario fare di più per salvaguardare questa specie. Lo scorso anno, infatti, sono stati uccisi illegalmente 448 rinoceronti in tutto il Paese, tre in meno rispetto al 2021. La domanda di corni di rinoceronte ha decimato la loro popolazione nel corso dei decenni in Sudafrica, ma anche nelle vicine Botswana e Namibia. Il Sudafrica ospita la più grande popolazione al mondo di rinoceronti bianchi e circa il 50% della popolazione totale di rinoceronti neri del continente africano.