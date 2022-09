Il carbonio negli Usa costa troppo poco

(Adnkronos) - Ogni tonnellata di anidride carbonica che esce da una ciminiera o da un tubo di scappamento provoca molti più danni di quelli che i governi prendono in considerazione E? quanto emerge da uno studio della Ong americana ?Resources For Future?. Infatti secondo i risultati della ricerca, per coprire il costo sociale del carbone, il prezzo di quest?ultimo negli Stati Uniti dovrebbe essere 3,6 volte superiore dell?attuale, passando da un prezzo di 51 dollari per tonnellata di anidride carbonica a 185 dollari per tonnellata.