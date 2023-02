Il consumo di plastica è destinato a raddoppiare entro il 2050

(Adnkronos) - Secondo un nuovo studio, il consumo di plastica nei Paesi del G20 è destinato a raddoppiare entro il 2050. E? quanto emerge da un report di ?Back to Blue?, un gruppo di ricerca gestito dal think-tank Economist Impact e dalla Nippon Foundation, che sostengono che i programmi esistenti per incrementare il riciclo o ridurre il consumo di plastica monouso "scalfiscono solo la superficie del problema". Lo studio conclude infatti spiegando che l?unica soluzione per ridurre davvero il consumo di plastica sarebbe l?elaborazione di un trattato mondiale giuridicamente vincolante.