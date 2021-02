Imprese più sostenibili, nasce l'eSG Lab

Al via il progetto 'eSG Lab - excellence in Sustainability and Governance per le Pmi', di Sda Bocconi, promosso da Fondazione Sodalitas, con il supporto di Fondazione Enel e Falck Renewables.

Esg Lab vuole aiutare le imprese di ogni dimensione a integrare pienamente le più avanzate logiche di sostenibilità e i temi Esg (Environmental, Social e Governance) nelle proprie strategie, per crescere in modo sostenibile e diventare quindi più competitive. Il Laboratorio è impegnato a mettere a punto un modello strategico-organizzativo rivolto a tutte le filiere produttive che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico-industriale.

L'obiettivo è contribuire ad attuare nei fatti un modello diffuso di Stakeholder Economy, in cui ogni azienda è tanto più capace di generare valore per sé quanto più genera sviluppo per la società.

Esg Lab nasce per dare attuazione all'impegno espresso dai 77 business leader che hanno aderito in Italia alla 'Ceos Call to Action', l'appello europeo promosso nel nostro Paese da Fondazione Sodalitas proprio per mobilitare altre imprese, i loro stakeholder, la società civile e le istituzioni verso una crescita sostenibile ed inclusiva.

"Si è compiuta negli anni una vera svolta culturale in cui si guarda a 360° all'impatto e al valore che le aziende creano rispetto a tutti gli stakeholder nel senso più ampio del termine, dagli azionisti ai consumatori finali, senza perdere di vista i lavoratori e il territorio - commenta Gianmario Verona, rettore della Università Bocconi - Temi come la sostenibilità, l'etica, l'inclusione sono diventati obiettivi centrali per le imprese. Il mondo post pandemico che insieme dobbiamo costruire deve ripartire su questi principi. L'eSG Lab pensato e fortemente voluto da Sda Bocconi, School of Management, insieme a Fondazione Sodalitas, vuole essere insieme stimolo e catalizzatore di questa tensione positiva per porsi al fianco delle imprese impegnate in questo processo di trasformazione profonda".

"Esg Lab è un progetto dal profilo particolarmente innovativo, che Fondazione Sodalitas promuove perché composta da aziende che considerano la sostenibilità un fattore-chiave nella creazione di valore -dichiara Enrico Falck, presidente di Fondazione Sodalitas - Ci proponiamo di realizzare questa iniziativa anzitutto valorizzando l'esempio delle nostre imprese associate e dei leader d'impresa firmatari della 'Ceos Call to Action' impegnati nell'integrare i temi Esg per promuovere il cambiamento e le trasformazioni necessarie lungo le catene del valore. Siamo convinti che molte più imprese possano sentirsi incoraggiate da questi esempi a costruire quel successo sostenibile basato sulla forte sinergia tra crescita dell'azienda e sviluppo della società".

"Enel Foundation è lieta di mettere a fattor comune il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze utili a rispondere efficacemente alle sfide sociali, ambientali ed energetiche del nostro tempo", commenta Ernesto Ciorra, Direttore Innovability del Gruppo Enel.

"In Falck Renewables, la sostenibilità è il driver che guida le nostre scelte e un fattore sempre più rilevante di successo di business, grazie alla creazione di valore condiviso", dichiara Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.