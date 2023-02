In Gran Bretagna i pesticidi stanno decimando gli usignoli

(Adnkronos) - Secondo uno studio pubblicato dall?Università del Sussex, l?uso di pesticidi nei giardini delle case private sta contribuendo al declino della popolazione di usignoli in tutto il Regno Unito. L'esperimento, che ha preso in esame 615 giardini privati in Gran Bretagna, ha rilevato il 25% in meno anche di passeri domestici in presenza di uso regolare di glifosato, ingrediente presente nella maggior parte dei diserbanti. Anche veleni per le lumache sembrano avere un impatto sulle popolazioni di uccelli, con un calo degli avvistamenti di quasi il 40%.