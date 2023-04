Indagine Fnm, nel 2032 in Lombardia 1 milione di persone userà il treno

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Nel 2032, in Lombardia, ogni giorno, 1 milione di persone si muoverà in treno. Oggi sono 600.000 le persone che si muovono su ferro e prima del covid erano 820.000. Questo uno dei presentanti da Fnm in occasione dell'evento 'Dalle Smart City alla Senseable City', cui hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

Con queste previsioni bisogna "progettare il futuro per poi realizzarlo. Il mondo sta cambiando e ci sono le condizioni per avere città più inclusive, più sostenibili e più socialmente coese", ha commentato il presidente Fontana. "La sfida da vincere - ha aggiunto Lucente - è quella della mobilità sostenibile. Visti i dati presentati da Fnm, è necessario avere una visione dei trasporti dove l'ecosostenibilità si fonde alla tecnologia e all'innovazione. Ecco perché mi piace pensare alla Lombardia come ad un unico grande hub dell'intermodalità, dove non vi sono più distanze tra città e periferie. Il trasporto di merci e passeggeri non può subire rallentamenti. 'interconnessione tra ferro e gomma dovrà essere la prassi. La nostra regione avrà il ruolo di capofila a livello nazionale".

"Stiamo lavorando - ha concluso l'assessore Terzi - per rendere Regione Lombardia più connessa dal punto di vista infrastrutturale, non solo manutenendo al meglio quanto abbiamo, ma anche attraverso importanti investimenti in tecnologia. Ci crediamo molto e ci siamo dati come obiettivo quello della Lombardia del 2030, quindi non domani ma nemmeno fra troppo tempo".